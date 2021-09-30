Люди старше 65 лет интенсивнее всего заражаются COVID-19 – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается во всех возрастных группах, однако интенсивнее всего заражаются COVID-19 люди старшего возраста.

"Самые высокие интенсивные показатели, это на 100 тысяч людей каждого возраста, мы все равно регистрируем в группе лиц старше 65 лет, в группе лиц максимального риска по тяжелому течению и тяжелому исходу", – отметила глава Роспотребнадзора в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России напряженной. Он уточнил, что на сегодняшний день число больных COVID-19 в больницах РФ увеличилось за две недели более чем на 25%.