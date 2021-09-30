Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России напряженная, сообщает RT.

Он уточнил, что на сегодняшний день число больных COVID-19 в больницах РФ увеличилось за две недели более чем на четверть.

"Ежедневно выявляют свыше 20 тысяч новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%", – отметил премьер-министр.

По данным на 30 сентября в России выявили 23 888 новых случаев коронавируса. При этом в Москве подтвердили 3 998 новых случаев COVID-19.

