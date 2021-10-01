В России выявили 24 522 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в России подтвердили 24 522 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб.

Из общего числа выявлено активно 2 215 (9,0%) эпизодов заболеваемости без клинических проявлений.

В Москве зафиксировали 3 993 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 2 281, в Московской области – 1 339, в Самарской области – 615, в Воронежской области – 581.

Всего в РФ зарегистрировано 7 535 548 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Республике Алтай и Республике Бурятия – по 0,16%.

За последние сутки от последствий коронавируса умерли 887 человек. За весь период скончались 208 142 человека.

Также за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 955 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. За весь период с начала пандемии выздоровели 6 692 722 человека.

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов ранее предупредил о возможном росте заболеваемости гриппом в 2021 году на фоне четвертой волны коронавируса. Такую тенденцию специалист объяснил несоблюдением масочного режима.