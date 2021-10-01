В России выявили 24 522 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
За последние сутки в России подтвердили 24 522 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб.
Из общего числа выявлено активно 2 215 (9,0%) эпизодов заболеваемости без клинических проявлений.
В Москве зафиксировали 3 993 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 2 281, в Московской области – 1 339, в Самарской области – 615, в Воронежской области – 581.
Всего в РФ зарегистрировано 7 535 548 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Республике Алтай и Республике Бурятия – по 0,16%.
За последние сутки от последствий коронавируса умерли 887 человек. За весь период скончались 208 142 человека.
Также за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 955 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. За весь период с начала пандемии выздоровели 6 692 722 человека.
Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов ранее предупредил о возможном росте заболеваемости гриппом в 2021 году на фоне четвертой волны коронавируса. Такую тенденцию специалист объяснил несоблюдением масочного режима.
Регионы РФ начали ужесточать ограничения из-за COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: