Инфекционист спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 в РФ до декабря

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В России подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения продлится до середины – конца декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

В целом волна, включающая в себя подъем, стабилизацию и снижение заболеваемости, по его словам, продлится 5–6 месяцев.

За последние сутки в России подтвердили 24 522 новых случая коронавируса в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировано 7 535 548 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Республике Алтай и Республике Бурятия.

Ранее несколько российских медиков сообщили об изменении симптомов коронавируса этой осенью. Они отмечают у зараженных насморк, боли и першение в горле. Также у заболевших быстро развивается и долго длится кашель с большим количеством мокроты.

