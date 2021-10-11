Власти Хакасии ужесточили ограничительные меры из-за ситуации с COVID-19

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Власти Хакасии ввели требование о предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании при посещении кафе и ресторанов. Об этом сообщает News.ru.

"Будет введено определенное ужесточение исходя из тех рекомендаций, которые мы получили от Роспотребнадзора. В учреждениях общепита, культуры, спорта и некоторых других местах, где у нас идет скопление граждан, посещение будет только по сертификату о вакцинации либо сертификату о том, что человек в последние полгода переболел", – рассказал глава республики Валентин Коновалов.

Он отметил, что сертификаты станут альтернативой QR-кодам, которые внедрить в регионе технически сложно.

В Хакасии, по словам Коновалова, полный курс вакцинации от коронавируса прошли 155 тысяч человек, 179 тысяч жителей получили первый компонент препарата.

Ранее сообщалось о введении QR-кодов для посещения ресторанов, торговых центров и спортзалов в Татарстане. Новые ограничения начали действовать с 11 октября.

До этого стало известно, что в ряде регионов ужесточают антиковидные меры, а учебу и работу переводят на удаленку.

В частности, в Курской области ограничили массовые мероприятия, а в Бурятии для непривитых пенсионеров ввели режим самоизоляции. Кроме того, в Самарской области введут QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах.

