В Новгородской области усилят антиковидные ограничения

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
С 8 по 15 ноября в Новгородской области приостанавливают работу заведения общепита, кинотеатры и сауны. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин в своем видеообращении.
Он отметил, что на неделю в области приостанавливают работу кинотеатры, концертные залы, парикмахерские, солярии, бани, сауны и другие объекты, оказывающие бытовые услуги.
"Будет приостановлена деятельность всех организаций, связанных с массовыми развлекательными мероприятиями. Приостанавливается работа всех предприятий общественного питания, за исключением тех, которые работают на производстве, и тех, которые готовы оказывать услуги навынос или находятся при гостиницах", – отметил Никитин.
Кроме того, в регионе приостановят работу непродовольственные магазины. Работники организаций, продающих товары первой необходимости, должны быть вакцинированы.
В Новгородской области также продлят и нерабочие дни с сохранением зарплаты. Никитин подчеркнул, что период длинных выходных увеличат еще на неделю после 8 ноября.
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