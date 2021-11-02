В Новгородской области усилят антиковидные ограничения

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С 8 по 15 ноября в Новгородской области приостанавливают работу заведения общепита, кинотеатры и сауны. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин в своем видеообращении.

Он отметил, что на неделю в области приостанавливают работу кинотеатры, концертные залы, парикмахерские, солярии, бани, сауны и другие объекты, оказывающие бытовые услуги.

"Будет приостановлена деятельность всех организаций, связанных с массовыми развлекательными мероприятиями. Приостанавливается работа всех предприятий общественного питания, за исключением тех, которые работают на производстве, и тех, которые готовы оказывать услуги навынос или находятся при гостиницах", – отметил Никитин.

Кроме того, в регионе приостановят работу непродовольственные магазины. Работники организаций, продающих товары первой необходимости, должны быть вакцинированы.

В Новгородской области также продлят и нерабочие дни с сохранением зарплаты. Никитин подчеркнул, что период длинных выходных увеличат еще на неделю после 8 ноября.

