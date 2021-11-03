Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Смоленской области продлили режим нерабочих дней до 10 ноября. Соответствующий указ главы региона Алексея Островского опубликован на официальном портале правовой информации.

Нерабочие дни продлеваются с 8 по 10 ноября включительно с сохранение зарплаты.

В этот период сохраняются введенные ранее ограничения. В частности, не будут работать организации общепита, объекты розничной торговли, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры, музеи и другие объекты культуры. Закрытыми остаются и организации, предоставляющие бытовые услуги.

Ранее нерабочие дни продлили в Брянской области. В регионе продлевается запрет на проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Также не будут работать заведения общепита, объекты розничной торговли, салоны красоты, кинотеатры, бани, сауны и спортивные организации.

