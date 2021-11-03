В Калужской области продлили школьные каникулы из-за роста заболеваемости COVID-19 у детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Калужской области продлили школьные каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом у детей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"Приняли решение о продлении школьных каникул еще на неделю. В эту волну заболеваемость среди детей и подростков выросла в три раза, у них чаще фиксируется тяжелое течение болезни", – написал он.

Губернатор выразил уверенность, что две недели каникул позволят разорвать цепочки заражения.

Ранее коронавирусные ограничения продлили в Новгородской области. С 8 по 15 ноября в регионе приостанавливают работу заведения общепита, кинотеатры, сауны и непродовольственные магазины. Такое же решение приняли власти Томской и Челябинской областей.

