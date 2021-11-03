Власти Брянской области продлили режим нерабочих дней до 14 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Власти Брянской области продлили режим нерабочих дней по 14 ноября включительно в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.



В регионе продлевается запрет на проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Также не будут работать заведения общепита, объекты розничной торговли, салоны красоты, кинотеатры, бани, сауны, спортивные организации.

Ранее режим нерабочих дней продлили в Новгородской области. С 8 по 15 ноября в регионе приостанавливают работу заведения общепита, кинотеатры и сауны. Кроме того, в регионе приостановят работу непродовольственные магазины.

Также нерабочие дни еще на неделю продлили в Томской и Челябинской областях.

