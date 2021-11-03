Песков заявил об отсутствии новых решений по нерабочим дням в России

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Российское правительство пока не принимало новых решений о продлении нерабочих дней из-за эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Указом президента установлен режим нерабочих дней до 7-го числа включительно, то есть до воскресенья. Если будут какие-то иные решения, мы сразу будем вас информировать", – приводит его слова ТАСС.

Ранее коронавирусные ограничения продлили в Новгородской области. С 8 по 15 ноября в регионе приостанавливают работу заведения общепита, кинотеатры и сауны. Кроме того, в регионе приостановят работу непродовольственные магазины.

Также нерабочие дни еще на неделю продлили в Томской области. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в области продлевают и школьные каникулы.

Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, при каком условии власти Москвы могут принять решение о продлении нерабочих дней. По его словам, власти города будут ориентироваться на количество госпитализаций и число свободных коек.

