Челябинская область продлила период нерабочих дней до 12 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Челябинской области приняли решение о продлении периода нерабочих дней до 12 ноября для стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом сообщается на сайте губернатора области.

"В целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября 2021 года до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы", – говорится в сообщении.

Также с 8 по 14 ноября школы, колледжи и организации дополнительного образования региона будут работать в дистанционном формате. Высшим учебным заведениям рекомендуется перейти на дистанционный режим обучения.

Помимо этого, в Челябинской области вводятся QR-коды для посещения развлекательных, досуговых, культурных, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством зрителей.

"С 8 ноября QR-коды будут необходимы для посещения объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров. После 7 ноября 2021 года и до особого распоряжения QR-коды будут необходимы для посещения парикмахерских, салонов красоты, <...> бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги", – указано в материале.

С 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года посещение кафе, ресторанов и других заведений общепита также будет осуществляться по QR-кодам.

Ранее коронавирусные ограничения продлили в Новгородской области. С 8 по 15 ноября в регионе приостанавливают работу заведения общепита, кинотеатры и сауны. Кроме того, в регионе приостановят работу непродовольственные магазины.

Также нерабочие дни еще на неделю продлили в Томской области. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в области продлевают и школьные каникулы.