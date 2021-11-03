Власти Курской области продлят режим нерабочих дней до 12 ноября

Фото: depositphotos/boggy22

В Курской области продлят режим нерабочих дней. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в эфире телеканала "Россия 24".

"Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим некоторую стабилизацию, мы решением штаба продлим действие нерабочих дней до 12 ноября", – сказал он.

Ранее коронавирусные ограничения продлили в Новгородской области. С 8 по 15 ноября в регионе приостанавливают работу заведения общепита, кинотеатры и сауны. Кроме того, в регионе приостановят работу непродовольственные магазины.

Также нерабочие дни еще на неделю продлили в Томской и Челябинской областях.

