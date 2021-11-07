Власти Красноярского края запретили несовершеннолетним посещать ТЦ из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Власти Красноярского края запретили несовершеннолетним посещать торговые центры и кафе из-за ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
"Внесены изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В указе прописан запрет на вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей", – говорится в сообщении.
Кроме того, в регионе на неопределенный срок продлевается система QR-кодов в ТЦ, кафе и ресторанах, а также учреждений культуры и спорта.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Свердловской области с 4 ноября ввели запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей.
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