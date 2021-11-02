В Свердловской области несовершеннолетним запретят посещать ТЦ из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Свердловской области с 4 ноября введут запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними из-за ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы региона Павла Крекова.
"Мы прекращаем допуск в торговые центры всех несовершеннолетних, если они идут без сопровождения родителей. Очень часто дети болеют бессимптомно, об этом порой не знают ни сами они, ни родители, поэтому они могут быть разносчиками инфекции", – сказал Креков.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области продлят нерабочие дни. Период длинных выходных увеличат еще на неделю после 8 ноября.
Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, таких показателей заболеваемости в стране никогда не было.
Песков оценил возможность продления нерабочих дней в РФ после 7 ноября
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