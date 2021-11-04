Более половины россиян не поддерживают продление нерабочих дней

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Более половины россиян не хотят, чтобы нерабочие дни были продлены. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob.

Сразу 52% респондентов выступили против продления "ковидных каникул". Положительно высказались о подобной перспективе 26% россиян.

При этом среди тех, кто поддержал продление нерабочих дней, большой процент составляет молодежь от 18 до 24 лет (29%).

Большая часть россиян, готовых к новым нерабочим дням, проживает в Волгограде и Омске (по 34% и 33% соответственно). Наименьшее количество людей, поддерживающих продление выходных, живет в Казани и Ростове-на-Дону (20% и 21%).

В столице продление "ковидных каникул" поддерживают 27% участников опроса. В Санкт-Петербурге положительное мнение высказали 23% респондентов.

Нерабочие дни в России объявили с 30 октября по 7 ноября. На общефедеральном уровне продлевать "длинные выходные" не планируют, однако власти регионов могут принять подобное решение в связи с ухудшением эпидситуации.

Так, нерабочие дни еще на неделю продлили в Томской и Челябинской областях.

Москва же, по словам Сергея Собянина, с 8 ноября вернется к обычной жизни, но с некоторыми ограничениями.

