Чекунов заявил о старте программы создания тысячи дворов на Дальнем Востоке в этом году

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Старт программы создания тысячи дворов на Дальнем Востоке будет дан уже в этом году, на эти цели будет направлено 7 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев уже сообщал, что тысячу дворов построят на Дальнем Востоке в ходе программы модернизации инфраструктуры.
"Построить тысячу дворов – это тоже часть этой реновации, и мы уже договорились с Минфином о выделении 7 миллиардов рублей на эту программы", – заявил Чекунков.
Ранее Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию ДФО поручил властям всех уровней вести активную работу по достижению целей развития Дальнего Востока. Российский лидер подчеркнул, что огромное значение имеют Северный морской путь и арктические территории.
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