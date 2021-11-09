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Транспорт

12:01

Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" запустили в столичном метро

транспорт метро

Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" запустили в столичном метро

На Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Внутри яркого состава – интересные факты о регионе. Что мы знаем про Дальний Восток? Это место, где спят вулканы, живут амурские тигры, моржи, бурые и белые медведи, есть выход к двум океанам", – говорится в сообщении.

В вагонах поезда пассажиры могут узнать о проектах развития региона, возможностях учебы и работы, а также о самых экзотических туристических местах.

Информационные материалы разделены по следующим темам: "Дальневосточный гектар", работа и учеба на Дальнем Востоке, Магаданская область, Приморье и Сахалин, Камчатка и Чукотка, Хабаровский край и ЕАО, Амурская область и Якутия, Бурятия и Забайкалье, все о местной кухне и природе Дальнего Востока.

Также в кассах метрополитена можно купить тематические карты "Тройка", посвященные дням регионов Дальнего Востока в Москве. Они выпущены тиражом 10 тысяч экземпляров.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию ДФО поручил властям всех уровней вести активную работу по достижению целей развития Дальнего Востока. Российский лидер подчеркнул, что огромное значение имеют Северный морской путь и арктические территории.

Кроме того, на полях Восточного экономического форума было подписано соглашение о создании близ приморской столицы города Спутника. Город появится в 30 километрах от Владивостока – на территории опережающего социально-экономического развития Надеждинская. Город будет рассчитан на проживание 300 тысяч жителей, площадь застройки составит 925 гектаров.

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