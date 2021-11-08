В муфтияте и РПЦ ответили на вопрос о введении QR-кодов для посещения мечетей и храмов

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Духовное управление мусульман (ДУМ) объяснило порядок работы мечетей на фоне вводимых в ряде российских регионов ограничений по коронавирусу.

"В работе наших мечетей изменений на данный момент нет. QR-коды не вводились", – цитирует представителя ДУМ РИА Новости.

Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) также отметил, что для участия в богослужениях не вводятся QR-коды, таких распоряжений от Роспотребнадзора не поступало.

С понедельника, 8 ноября, в Москве завершился период нерабочих дней, однако некоторые ограничения сохранились. В частности, не менее 30% сотрудников организаций должны работать удаленно, а москвичи старшего возраста и с хроническими заболеваниями должны соблюдать самоизоляцию.

