Москвичам рассказали, как будут работать социальные карты у людей из групп риска

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва 8 ноября вернулась к обычному режиму, при этом в городе еще действуют различные меры профилактики COVID-19. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, до улучшения ситуации с коронавирусом в городе приостановят льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте для тех, кто должен соблюдать домашний режим. Это коснется москвичей старше 60 лет и горожан старше 18 лет с хроническими заболеваниями.
Пользоваться картой москвича могут граждане из группы риска, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или прошедшие вакцинацию.
Обладателям карты москвича, которые частично оплачивают проезд, но не пользовались картой для проезда в период временных ограничений, действие оплаченного периода карты продлят на то количество дней, на которое она была заблокирована.
Для этого надо обратиться в столичную подземку или Мосгортранс. Это стандартная возможность, которая вводилась и раньше, когда проезд по карте москвича временно приостанавливали на период действия ограничительных мер.
Картой москвича для проезда в общественном транспорте по-прежнему смогут пользоваться те, кто вакцинировался или переболел коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев.
Чтобы активировать транспортное приложение карты москвича после вакцинации или перенесенного COVID-19 в течение последних шести месяцев, обращаться никуда не нужно. Когда сведения о прививке появятся в медицинских информационных системах, информация будет передана транспортным операторам автоматически.
Если сведения о прививке или перенесенном коронавирусе есть в медицинских информационных системах, транспортное приложение социальной карты разблокируют.
Для поездок в метро и наземном транспорте пройдет не больше пяти рабочих дней с даты получения сведений из ЕМИАС или ЕГИСЗ, для поездок в пригородном железнодорожном транспорте и транспорте Московской области – не более восьми рабочих дней.
В этом случае следует направить заявление с помощью специальной онлайн-формы на портале mos.ru.
Карты москвича не будут блокировать тем гражданам из группы риска, которые переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев или прошли вакцинацию.
Разблокировка карт москвича будет проводиться после вакцинации первым компонентом либо если человек выздоровел после перенесенного коронавируса.
Социальные карты студентов блокировать не будут. Исключения составят случаи, когда студент имеет хроническое заболевание. Это связано с введением для этой категории жителей домашнего режима. Блокировка карт москвича не коснется и тех, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошел вакцинацию.
Горожанам младше 18 лет карту блокировать не будут.
Да, однако только на один день, если есть предварительная запись на прием, диагностическое или лабораторно-инструментальное исследование. Запись должна быть сформирована в ЕМИАС не меньше чем за пять дней до посещения медицинской организации.
Нет, если медицинская организация передала сведения о вакцинации в ЕМИАС или ЕГИСЗ до 8 ноября.
Транспортное приложение социальной карты разблокируют уже после первого компонента прививки.
Нет, социальная карта будет активна, если медицинская организация передала сведения в федеральную информационную систему (ЕГИСЗ).
Ему надо обратиться на горячую линию по коронавирусу по телефону +7 (495) 870-45-09. Она работает каждый день с 08:00 до 21:00. Операторы проверят информацию. Если она подтвердится, карту разблокируют.
Карты горожан, относящихся ко второй клинической группе по онкологии, блокировать не будут. Остальным жителям при предварительной записи к врачу, на диагностическое или лабораторно-инструментальное исследование, а также на вакцинацию за пять рабочих дней карту разблокируют в день посещения.
Блокировка социальных карт беременным, в том числе имеющим осложнения, связанные с послеродовым периодом, проводиться не будет.
Нет, карты таких категорий граждан заблокированы не будут.
Социальные карты будут работать у тех, кто относится ко второй клинической группе по онкологии, находится на системном гемодиализе, у беременных, в том числе имеющих осложнения, связанные с послеродовым периодом. Их карты не заблокируют, потому что им надо регулярно посещать медицинские организации.
Эпидемиологическая ситуация в Москве стабилизировалась, но остается напряженной.
В столице сохраняется правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет. Пожилые горожане, не прошедшие вакцинацию и не болевшие коронавирусом в последние полгода, обязаны соблюдать домашний режим.
Москвичам рассказали, как будут работать социальные карты у людей из групп риска
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