Россиянам рассказали, какие ограничения остаются в регионах после нерабочих дней.

Тульская область ужесточает антиковидные ограничения. С 8 ноября пускать в торговые центры будут только по QR-кодам. В Саратовской области не стали ограничиваться ТЦ. Без кода не пустят в гостиницы, базы отдыха, страховые и микрофинансовые организации.

В Хабаровском и Камчатском краях с 23 числа без кода не попасть на борт самолета. Это касается перелетов внутри регионов. На Камчатке не дадут даже проехать в автобусе.

Несколько российских регионов продлевают режим нерабочих дней. Среди них Курская, Томская, Челябинская области, Краснодарский край. Москвичи с 8 ноября возвращаются на работу. Подробнее – на телеканале Москва 24.

