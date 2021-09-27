Пропавшие в Приморье туристки вышли на связь

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Фото: depositphotos/Sandralise
Три туристки, пропавшие в Шкотовском районе Приморья, вышли на связь с родственниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС РФ по региону.
"Пропавшие туристки вышли на связь с родственниками, но спасатели пока их не обнаружили, поиски продолжаются", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что одна из пропавших – женщина в возрасте.
Как сообщила прокуратура Приморского края, ход поисково-спасательной операции взяла на контроль Большекаменская межрайонная прокуратура.
25 сентября девушки вышли в турпоход на гору Фалаза и до сих пор не вернулись. Сообщение об их исчезновении поступило 27 сентября. В операции участвуют в том числе сотрудники полиции. Всего к поискам привлечены 8 человек и 3 единицы техники.
Гора Фалаза, высота которой составляет почти 1 300 метров, считается одной из красивейших вершин региона. Там расположены маршруты различной сложности, которые стремятся покорить спортсмены и туристы.
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