На Сахалине спасатели ищут рыбаков, пропавших в Охотском море

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На Сахалине спасатели ведут поиски двоих рыбаков, которые вышли в Охотское море на двух резиновых лодках и пропали. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"Сегодня из Южно-Сахалинска в Ногликский район выехала группа спасателей ПСО ГУ МЧС России по Сахалинской области, состоящая из шести человек и двух единиц техники. Спасатели окажут помощь сотрудникам районного отдела полиции в поисках пропавших людей", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, мужчины вышли в море через Ныйский залив в среду, 15 сентября.

Ранее катер перевернулся в бухте Долгая Щель в Мурманской области. На борту в момент происшествия находились пять человек. Судно увидели перевернувшимся сотрудники пограничной службы.

Была организована спасательная операция с привлечением вертолета. В результате удалось спасти одного человека, а также были обнаружены тела двоих погибших. Поиски еще двоих находившихся на борту продолжаются.