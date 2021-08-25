Четыре туриста пропали во время сплава по реке в Хабаровском крае

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Фото: Zuma/TASS/Larry Clouse
Четыре человека пропали во время сплава на байдарках по реке в Хабаровском крае. По факту случившегося прокуратура начала проверку, сообщается на официальном сайте ведомства.
Известно, что четыре туриста, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения сплавлялась по реке Горин в Солнечном районе. При этом группа не вышла на связь в установленный срок - 22 августа.
"В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы", – сообщили в прокуратуре.
Там добавили, что по результатам проверки сотрудники ведомства готовы принять меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что в Дагестане спасатели ищут двух туристов из Москвы и Петербурга, пропавших в Карадахской теснине из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селя.
До этого стало известно, что пропавшего в горах Абхазии подростка из Казани нашли живым. В спасательном ведомстве уточнили, что подросток во время прогулки сорвался в Хашупсинский каньон.
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