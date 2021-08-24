В Дагестане спасатели ищут двух туристов, пропавших из-за схода селя

09:43
Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан
В Дагестане спасатели ищут двух туристов из Москвы и Петербурга, пропавших в Карадахской теснине из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Дагестану.
23 августа в ведомстве заявили, что из-за поднятия уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока были заблокированы 15 туристов, одного унесло водой. На следующий день стало известно, что пропал еще один турист.
"С 05:30 сегодня спасатели в составе 12 человек и двух единиц техники и 30 сотрудников районной полиции приступили к поискам пропавших мужчины 1986 года рождения, жителя города Москвы, и мужчины 1984 года рождения, жителя города Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 30 человек эвакуировали с гор в Дагестане. Люди застряли там из-за поднятия уровня воды в реке Квартал. Это произошло в районе Карадахской теснины.
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