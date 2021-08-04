Пропавшего в Стамбуле россиянина разыскивают на Принцевых островах

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Пропавшего в Стамбуле российского туриста Макара Рагина разыскивают на Принцевых островах, турецкие службы пытаются отследить его перемещения в день исчезновения по камерам, рассказал отец молодого человека Федор Рагин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пока результатов поисков нет. Макара ищут на острове Бююкада, куда он собирался поехать в день своего исчезновения, а также в Стамбуле по камерам. Консульство нам помогает, полиция тоже работает. Подключили адвокатов. Мы тоже ищем с нашими друзьями", – сказал он.

Ранее стало известно, что двадцатилетнего россиянина Макара Рагина разыскивают в Стамбуле. Владелец отеля, где остановился молодой человек, рассказал, что он исчез 28 июля. Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится в вузе.

По словам отца пропавшего, россиянин мог быть задержан во время рейда по борьбе с нелегальной миграцией, который проводился в городе в этот день. Дипломаты РФ в Стамбуле находятся в контакте с разыскивающими Рагина правоохранителями.