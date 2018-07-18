Туриста из Африки обокрали во время молитвы у мечети в Отрадном

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Туриста из Ганы обокрали на северо-востоке столицы, передает Агентство "Москва".

По информации источника в правоохранительных органах, ночью 16 июля в полицию обратился 30-летний гражданин из Западной Африки.

Приезжий из Ганы сообщил, что после молитвы в парке возле мечети "Ярдям" на улице Хачатуряна у него пропал рюкзак, в котором находились документы и 500 рублей.

В МВД заявление иностранца приняли и проводят проверку. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.