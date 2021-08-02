Двадцатилетний россиянин пропал в Стамбуле

10:54
Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici
Двадцатилетнего россиянина разыскивают в Стамбуле. Как передает РИА Новости, молодой человек пропал пять дней назад.
Владелец отеля, где остановился юноша, рассказал, что об исчезновении Макара Рагина стало известно 28 июля.
"Перед исчезновением россиянин, насколько я знаю, собирался поехать на Принцевы острова. После того как он не вернулся в отель, родители забили тревогу, приехали в Стамбул и остановились в моем отеле. Они пробудут у меня еще два дня", – сообщил Метин Джошкун.
По его словам, он не берет плату с родителей Рагина. В ближайшее время родственники россиянина намерены вместе с полицейскими посетить миграционный центр в Силиври и попытаться найти следы юноши там.
Дипломаты РФ в Стамбуле находятся в контакте с разыскивающими россиянина правоохранителями.
В апреле 2021 года на Эльбрусе пропали два альпиниста – гид-проводник и женщина-туристка. Поисковые группы смогли найти лишь тела погибших уже в начале мая.
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