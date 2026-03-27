Эксперт Плисов: летние шины подешевели в России благодаря китайским брендам

Отечественный рынок шин в 2025–2026 годах испытывает давление избыточного предложения, особенно в сегменте азиатских производителей. Именно эта тенденция вызвала снижение розничных цен, заявил член правления Союза автосервисов РФ Илья Плисов в беседе с "Российской газетой".

Согласно наблюдениям эксперта, в настоящее время выделяются малоизвестные бренды среднего и низкого ценового сегмента, цены на продукцию которых снизились на 10–20%. В их число он включил шины марок Tracmax, Goodride, Triangle, Landspider, Leo, Antares, Hifly, RoadX и Fortune.

Снижение средней стоимости летних покрышек для легковых автомобилей подтвердили и в ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак"). По данным организации, с января по март 2026 года она упала на 7% – с 6,9 до 6,4 тысячи рублей – по сравнению с тем же периодом прошлого года.

При этом реализация летних шин выросла на 41% в натуральном выражении и на 30% – в денежном.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании услуг шиномонтажа весной на 10–15%. Такой рост, по мнению экспертов, обусловлен несколькими факторами. Среди них выделяются дефицит специалистов, увеличение затрат на персонал и оборудование, а также закрытие шиномонтажных сервисов из-за активной застройки промышленных зон, где они традиционно располагались.

