Новости

Новости

27 марта, 12:57

Эксперт Плисов: летние шины подешевели в России благодаря китайским брендам

Эксперт назвал причину снижения цен на летние шины в России

Отечественный рынок шин в 2025–2026 годах испытывает давление избыточного предложения, особенно в сегменте азиатских производителей. Именно эта тенденция вызвала снижение розничных цен, заявил член правления Союза автосервисов РФ Илья Плисов в беседе с "Российской газетой".

Согласно наблюдениям эксперта, в настоящее время выделяются малоизвестные бренды среднего и низкого ценового сегмента, цены на продукцию которых снизились на 10–20%. В их число он включил шины марок Tracmax, Goodride, Triangle, Landspider, Leo, Antares, Hifly, RoadX и Fortune.

Снижение средней стоимости летних покрышек для легковых автомобилей подтвердили и в ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак"). По данным организации, с января по март 2026 года она упала на 7% – с 6,9 до 6,4 тысячи рублей – по сравнению с тем же периодом прошлого года.

При этом реализация летних шин выросла на 41% в натуральном выражении и на 30% – в денежном.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании услуг шиномонтажа весной на 10–15%. Такой рост, по мнению экспертов, обусловлен несколькими факторами. Среди них выделяются дефицит специалистов, увеличение затрат на персонал и оборудование, а также закрытие шиномонтажных сервисов из-за активной застройки промышленных зон, где они традиционно располагались.

Цены на шиномонтаж этой весной в России могут вырасти на 10–15%

Читайте также


транспортавто

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

