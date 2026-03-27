Собянин: еще один дом по реновации передали под заселение в Рязанском районе

В Рязанском районе Москвы завершили строительство еще одного жилого дома по программе реновации, который уже готов к заселению. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр указал на удобное расположение новостройки на улице Михайлова, которая находится в 10–15-минутной пешей доступности от станций "Стахановская" Некрасовской линии метро, Плющево МЦД-3 и Чухлинка МЦД-4.

Кроме того, в непосредственной близости от нее расположены скверы "Плющево" и "Ракета", Кусковский лесопарк, а также школы, детские сады, больницы, магазины, спортивные клубы и кафе.

Проект возведения, по словам градоначальника, включал создание на придомовой территории спортивной и детской площадок, зоны для спокойного отдыха, а также установку современного освещения и видеонаблюдения.

Новый ЖК предназначен для переселения 119 семей, живших ранее в доме 10 на улице Коновалова. При этом в Рязанском районе в рамках реновации предусмотрено расселение 72 домов, из которых новые квартиры получат порядка 14,3 тысячи человек.

"Сам район в последние годы приобрел много нового в инфраструктуре", – обратил внимание глава города.

Например, там была построена вторая линия метро – Некрасовская, включающая станции "Окская" и "Стахановская". Также власти открыли остановочные пункты Вешняки и Плющево на МЦД-3 и Чухлинка на МЦД-4, еще были запущены дополнительные маршруты наземного городского транспорта, что позволило жителям района сэкономить время на поездках по городу.

Вместе с тем для местных жителей стали доступны новые школа и детский сад, а также модернизированные поликлиники. Среди других проектов, реализованных в последнее время, Собянин выделил ремонт Московского детского музыкального театра "Поколение", Центральной библиотеки № 106 и благоустройство улиц, парковых зон, дворов района.

В настоящее время город продолжает развитие района. Например, сейчас ведется строительство образовательного комплекса на 600 мест на улице Академика Скрябина, а также реализуются проекты по реконструкции школ в рамках программы "Моя школа".

Работа по модернизации столичных районов ведется повсеместно. Ранее Собянин рассказывал о продолжающихся мероприятиях по развитию социальной и городской инфраструктуры в Гольянове.

Большое внимание, как отмечал мэр, уделяется созданию комфортной городской среды: завершена реконструкция поликлиник, продолжается обновление школ, а также ведется благоустройство дорог, скверов и дворов.

