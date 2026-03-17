Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
17 марта, 09:34

Мэр Москвы

Собянин: образовательный комплекс и детский сад построят в Можайском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Можайском районе Москвы построят крупный образовательный комплекс, рассчитанный на 1 500 школьников и 450 воспитанников. Здание будет возведено в виде скульптуры, визуально напоминающей конструктор из молекул, сообщил Сергей Собянин в MAX.

По его словам, в составе школьного блока предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты, сгруппированные по таким направлениям, как естественные науки, гуманитарные дисциплины и творческие мастерские.

Кроме того, проект включает строительство многосветного амфитеатра, который будет объединен с просторными рекреациями на каждом этаже здания. Также запланировано создание медиатеки для индивидуальной и командной работы учащихся.

Дошкольное отделение комплекса предусматривает 18 групп с единым пространством, которое легко можно будет адаптировать под различные форматы активности. В здании будут расположены физкультурный и музыкальный залы, а также кабинеты для развивающих программ. Для удобства перемещения по комплексу внедрят единую графическую навигацию.

В пешей доступности от основного комплекса построят отдельный детский сад на 300 мест. Его архитектурное решение будет основано на игре объемов и цветовых акцентов, создающих образ книжной полки. В трехэтажном здании предусмотрено 12 групп с гибким зонированием, специализированные залы и кабинеты для занятий.

Территорию детского сада также благоустроят – там появятся игровые и спортивные площадки, удобные прогулочные маршруты и зоны отдыха.

Объекты возводятся в составе формирующихся жилых комплексов. После ввода в эксплуатацию они перейдут в собственность города.

Ранее Собянин рассказал, что в Южном Бутове появится детский сад, рассчитанный на 175 воспитанников. Трехэтажное здание с алюминиевыми витражами на фасадах планируется возвести на Варшавском шоссе.

План дошкольного учреждения, по словам мэра, предусматривает 7 групп с отдельными спальнями и игровыми комнатами. Там установят большие окна, которые обеспечат естественное освещение, и раздвижные перегородки, позволяющие гибко зонировать пространство.

Вместе с тем в здании обустроят музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий, а также медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла.

мэр Москвыобразованиегородстроительство

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика