Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

02 мая, 09:59

Артефакты 17 века нашли в музее-заповеднике "Коломенское" в столице

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Археологи обнаружили артефакты XVII века в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В числе находок оказались фрагменты изразцов, керамической посуды и металлические предметы быта. Причем именно первые, по мнению экспертов, представляют особую ценность.

Археологические работы проводились в рамках благоустройства территорий Государева двора и вблизи построенного в 1532 году храма Вознесения Господня, включенного в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Найденные фрагменты изразцов имеют большое значение. Они дают возможность изучить подлинные элементы дворцового убранства того времени, а также состав глины, технику покрытия глазурью, цветовые решения", – отметил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Более того, благодаря им, реставраторы и историки смогут не только установить облик интерьеров времен правления царя Алексея Михайловича, но и точнее датировать аналогичные артефакты в других музеях.

Обнаруженные предметы являются поливными полихромными с растительным орнаментом. Они относятся к различным элементам конструкции печи, включая лицевые изразцы, карнизы, пояски, подзоры и ножки.

Уточняется, что в настоящее время археологические исследования продолжаются на участке между Спасскими и Передними воротами в Государевом дворе музея-заповедника "Коломенское".

Ранее в ходе реставрационных работ в старинной усадьбе палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной в Москве археологи нашли расколотый чернолощеный кувшин и свыше 20 тысяч монет из белого металла XVI–XVII веков. Находка была обнаружена при вскрытии полов второго этажа. Монеты прекрасно сохранились, на них отчетливо видны штампы.

