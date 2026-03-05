Форма поиска по сайту

05 марта, 13:56

Транспорт

Свыше 6 км дорог обновят и построят на юге Москвы в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше 6 километров дорог планируется реконструировать и построить на юге Москвы в 2026 году. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Согласно проекту, работы затронут в том числе путепровод по основному ходу Каширского проезда через Южную рокаду длиной около 70 метров. Кроме того, рядом благоустроят и озеленят 7 гектаров территории.

По словам Ефимова, на данный момент специалисты возводят искусственное сооружение и перекладывают инженерные сети. Проект уже готов более чем на 60%. Появление новых дорог должно улучшить транспортную доступность и сделать жизнь жителей юга столицы комфортнее.

Участок находится в границах районов Москворечье-Сабурово, Царицыно и Нагатино-Садовники. С севера он ограничен Котляковским проездом, с юга – улицей Котляковской, с востока – улицей Москворечье, с запада – Павелецким направлением МЖД, а в южной части – рекой Чертановкой.

Как рассказал глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, первый этап включает в себя обновление и строительство Каширского проезда протяженностью 1,6 километра. С каждой стороны будет по 2–3 полосы движения.

Кроме того, специалисты построят путепровод по основному ходу Каширского проезда и сделают съезд на Кантемировскую улицу. Также планируется реконструировать свыше 1 километра 1-го Котляковского переулка и около 170 метров участка Котляковской улицы, состоящего из 2 полос.

Ранее Сергей Собянин рассказал об открытии прямого выезда на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от электродепо "Столбово" и новых жилых кварталов. Это поможет жителям Коммунарки быстрее попадать на крупнейшую магистраль ТиНАО, а подъезд транспорта для обслуживания электродепо станет удобным и беспрепятственным. Дальше планируется соединить дорогу с проспектом Куприна.

Собянин: новый путепровод над Южной рокадой будет готов до конца года

