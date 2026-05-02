Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

02 мая, 09:32

Общество

Трансплантация костей и спинного мозга станет доступна в РФ с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Трансплантация костей, нервов и спинного мозга станет доступна для россиян с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минздрава РФ.

Согласно документу, кости и их фрагменты, нервы, спинной мозг и его фрагменты внесут в список объектов трансплантации. При этом из перечня уберут кости свода черепа и нижнюю челюсть.

Ранее Минздрав сообщил, что планирует расширить перечень органов для трансплантации. Его могут дополнить пунктом 28 следующего содержания: кожа, слои кожи (эпидермис, дерма).

При этом Москва вошла в число мировых лидеров по трансплантации органов. За 5 лет число пересадок в столичных медучреждениях выросло более чем в 2 раза, а в 2025 году было проведено более 800 таких операций.

Кроме того, жители города получают жизненно важное лечение быстрее, чем в городах других стран. Печень от донора, например, ждут около 5 месяцев, а почку – не более года.

медицинаобщество

