26 декабря, 13:27

В мире

Врачи в Китае впервые в мире успешно пересадили ухо на стопу

Фото: cj.sina.com.cn

Врачи в Китае впервые в мире успешно пересадили ухо на стопу, сообщает South China Morning Post.

По данным СМИ, пациентка по фамилии Сунь в апреле во время работы с тяжелой техникой лишилась уха, а также значительной кожи головы, шеи и лица. При этом традиционная реплантация оказалась невозможна из-за серьезных повреждений тканей и сосудов.

В связи с этим команда хирургов приняла решение временно пересадить ухо на верхнюю часть стопы, так как диаметр артерий и вен стопы совместим с ушными. Кроме того, схожа мягкая кожа, из-за чего требуется минимальная корректировка после трансплантации.

Данная процедура не имеет прецедентов и задокументированных успешных случаев. Операция длилась около 10 часов, при этом ее осложнял маленький диаметр кровеносных сосудов уха – он составляет всего 0,2–0,3 миллиметра.

Параллельно с этим для восстановления кожного скальпа Сунь пересадили кожу из брюшной полости. Через 5 месяцев кожа на голове зажила, и была проведена следующая операция по возвращению уха на место. 6-часовая операция, которая прошла в октябре, установила мировой прецедент.

Сейчас пациентка уже выписана из больницы. Функции ее лица и тканей восстановлены в значительной степени.

Ранее врачи Детского клинического центра имени Рошаля в Подмосковье удалили из мозга 15-летнего подростка опухоль размером в 5 сантиметров. Молодой человек попал в больницу с жалобами на постоянную тошноту и рвоту.

В результате врачи выяснили, что к такому состоянию привела опухоль в задней черепной ямке. При этом она росла из области, которая отвечает за жизненно важные функции.

