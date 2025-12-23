Подмосковные врачи спасли девушку с редкой аномалией кишечника

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Раменской больницы спасли 17-летнюю пациентку с редким заболеванием – синдромом Пайра, сообщает телеканал "360" со ссылкой на подмосковный Минздрав.

По данным ведомства, девушка в течение 4 лет жаловалась на сильные боли в животе. Кроме того, она страдала от запоров, из-за чего мать изменила ее рацион, однако это не помогло.

В ходе обследования выяснилось, что у пациентки врожденная аномалия толстой кишки, из-за чего возникает чрезмерный перегиб около селезеночной связки. Это нарушило проходимость кишечника и вызвало хроническую анемию.

Заведующий детским хирургическим отделением больницы Владимир Хабалов рассказал, что медики провели малоинвазивную операцию. Через 3 прокола они сделали резекцию связочного аппарата кишечника. По его словам, техническая сложность вмешательства заключалась в восстановлении конфигурации кишки.

Операция, в рамках которой также удалили пупочную грыжу, длилась около часа. На следующий день самочувствие пациентки улучшилось. Врачи наблюдали за ней 5 дней, тогда же она проходила физиотерапию. В настоящее время девушка выписана из больницы.

Ранее подмосковные врачи помогли 10-летней девочке с поражением кожи и слизистых оболочек, которое возникло после приема лекарства. У ребенка по всему телу появились крупные пузыри, кожа начала отслаиваться, а температура поднялась до 39 градусов.

Юной пациентке назначили гормональное лечение, антибактериальную защиту, инфузионную поддержку и специальный уход за кожными покровами. После этого ребенка выписали домой.