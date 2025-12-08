Московские врачи спасли пациента со смещением желудка в грудную клетку

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Врачи Боткинской больницы спасли пациента со смещением желудка в грудную клетку после ДТП, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что после аварии мужчина сначала обратился в районную больницу своего города, где ему попытались исправить дефект. Через 6 дней случился рецидив с тяжелыми осложнениями: желудок вновь попал в грудную полость, где произошло ущемление, в месте сдавливания нарушилось кровообращение, а ткани органа начали отмирать. Кроме того, образовались полости, из которых выходило содержимое желудка.

Выяснилось, что после ДТП у пациента произошел разрыв диафрагмы. Такой диагноз в 12–30% случаев ставится с задержкой из-за специфичности симптомов или сложности первичной диагностики, уточнила Ракова.

Врачи провели операцию, в ходе которой вернули желудок в брюшную полость и удалили поврежденные ткани, выполнив рукавную резекцию. Затем специалисты восстановили целостность диафрагмы. Для предотвращения еще одного рецидива ее укрепили сетчатым имплантом и дополнительно закрыли проблемную область сальником – частью внутрибрюшной складки.

"Спустя несколько недель интенсивного лечения состояние пациента улучшилось, он пошел на поправку и смог покинуть стационар", – добавила заммэра.

Ранее врачи ДКЦ имени Рошаля спасли 14-летнего подростка с патологией сухожилий на правой руке. Их смещение спровоцировало щелчки и блокировку движений, из-за чего мальчик не мог заниматься спортом и учебой. С помощью специального шовного материала ребенку укрепили саггинальные связки и вернули сухожилия в нормальное положение.