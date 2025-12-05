Форма поиска по сайту

05 декабря, 13:42

Общество

Московские врачи спасли подростка с патологией сухожилий руки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 14-летнего подростка с патологией сухожилий 3-го и 4-го пальцев правой руки. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Когда подросток сгибал и разгибал пальцы, то испытывал боль. Смещение сухожилий провоцировало щелчки и блокировку движений. Из-за этого мальчик не мог заниматься спортом и выполнять школьные задания.

"Это достаточно редкое состояние, связанное со слабостью связочного аппарата на лучевой стороне пястно-фаланговых суставов", – отметил заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Алексей Иванов.

По его словам, при помощи специального шовного материала подростку провели операцию по укреплению сагиттальных связок. Врачи смогли привести сухожилия в нормальное положение.

После операции движение в пальцах восстановилось, а боль и щелчки исчезли. Подростка выписали под наблюдение. Через две недели он начнет проходить реабилитацию.

Ранее столичные врачи спасли женщину с зубами в печени. При поступлении в больницу пациентка жаловалась на сильные боли в животе.

В ходе эндоскопического исследования врачи обнаружили у женщины множество мелких образований. При гистологическом исследовании вскрылось, что это были элементы и клетки зуба.

Врачи не стали проводить открытую операцию на печени, вместо этого они раздробили образования при помощи лазера. В мире описано только 14 случаев такой тератомы.

