27 ноября, 14:27

Уральские врачи извлекли кусок глины из бронхов годовалого ребенка

Фото: телеграм-канал "Здоровье уральцев"

В Свердловской области врачи помогли годовалому ребенку, вдохнувшему кусок глины от печи. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на региональный Минздрав.

Случай произошел, когда мальчик находился у бабушки. У него поднялась температура и начался кашель. Родственники показали его местным врачам, однако состояние ребенка ухудшилось после возвращения в Екатеринбург. В результате его доставили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

При этом рентген не показал инородное дело. После перевода в областную детскую больницу компьютерная томография (КТ) зафиксировала в бронхах кусок глины. После этого специалистам удалось извлечь его при помощи специальных инструментов.

После операции ребенок находился сутки в кардиореанимации, а спустя неделю его выписали.

Ранее врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 13-летнюю девочку, проглотившую стоматологическую скобку. В медицинское учреждение школьницу доставили на скорой помощи. Пациентку отправили на рентген, в ходе которого был обнаружен инородный предмет в желудке.

Врачи НИИ имени Склифосовского спасли руку мужчине с редкой генетической аномалией

