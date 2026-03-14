Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Задержан мужчина, спустившийся на пути в метро Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на станции метро "Волжская". По данным ведомства, мужчина 2002 года рождения, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. Для предотвращения наезда машинист поезда применил экстренное торможение.

В результате злоумышленник был задержан. В отношении него составлены административные протоколы по статьям "Мелкое хулиганство" и "Нарушение требований в области транспортной безопасности".

Ранее 33-летнего мужчину в ластах, который под громкую музыку танцевал на станциях и в вагонах поездов Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, задержали . Он объяснил свои действия подготовкой позитивного ролика, который затем хотел разослать друзьям.

Правоохранители возбудили дело по статьям 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности") и 10.9 КоАП ("Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС").

