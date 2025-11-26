26 ноября, 14:12Общество
В Москве врачи спасли мальчика с сосиской, застрявшей в пищеводе
Фото: телеграм-канал "Московская медицина"
Врачи детской больницы имени З. А. Башляевой спасли четырехлетнего мальчика с сосиской, застрявшей в пищеводе, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Ребенка доставили в больницу из-за непроходимости еды и жидкости в пищевод. По словам матери мальчика, утром ее сын на завтрак ел сосиску.
Врачи оперативно провели осмотр пациента и направили его на обследование, в ходе которого обнаружили инородный предмет. Причиной непроходимости еды стал кусок сосиски, который плотно закупорил пищевод.
С помощью специального инструмента (корзины Дормиа) врачи смогли извлечь инородный предмет. Врачи отметили, что пациенту не понадобилась дополнительная медпомощь.
Ранее сотрудники Краевой детской клинической больницы № 1 Владивостока спасли ребенка, проглотившего булавку-оберег. Инородный предмет попал в тело мальчика, когда мама попыталась утеплить его одеялом. Ребенок проглотил прицепленную булавку после пробуждения. Инородный предмет из мальчика извлекли при помощи щипцов и эндоскопической техники. По словам врачей, ребенок чувствует себя хорошо.