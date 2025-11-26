Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 14:12

Общество

В Москве врачи спасли мальчика с сосиской, застрявшей в пищеводе

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи детской больницы имени З. А. Башляевой спасли четырехлетнего мальчика с сосиской, застрявшей в пищеводе, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Ребенка доставили в больницу из-за непроходимости еды и жидкости в пищевод. По словам матери мальчика, утром ее сын на завтрак ел сосиску.

Врачи оперативно провели осмотр пациента и направили его на обследование, в ходе которого обнаружили инородный предмет. Причиной непроходимости еды стал кусок сосиски, который плотно закупорил пищевод.

С помощью специального инструмента (корзины Дормиа) врачи смогли извлечь инородный предмет. Врачи отметили, что пациенту не понадобилась дополнительная медпомощь.

Ранее сотрудники Краевой детской клинической больницы № 1 Владивостока спасли ребенка, проглотившего булавку-оберег. Инородный предмет попал в тело мальчика, когда мама попыталась утеплить его одеялом. Ребенок проглотил прицепленную булавку после пробуждения. Инородный предмет из мальчика извлекли при помощи щипцов и эндоскопической техники. По словам врачей, ребенок чувствует себя хорошо.

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика