В Приморье врачи спасли проглотившего булавку-оберег ребенка

Фото: vk.com/detskii_zdrav

Врачи Краевой детской клинической больницы № 1 Владивостока спасли 7-месячного ребенка, проглотившего прикрепленную к его одеялу раскрытую булавку-оберег. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Инцидент произошел, когда мать мальчика решила утеплить его дополнительным байковым одеялом, забыв, что к нему была прикреплена булавка. Проснувшись, ребенок обнаружил интересный для него предмет, снял его и положил в рот, что вызвало у него кашель и рвоту.

После этого родители незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада медиков доставила младенца в центральную районную больницу Черниговки, где ему сделали рентгенографию грудной клетки. Исследование подтвердило наличие инородного тела в пищеводе.

После этого было принято решение о переводе мальчика в Краевую детскую клиническую больницу № 1. Там врачи, проведя повторный рентген, успешно извлекли предмет из него с помощью щипцов и эндоскопической техники.

"Сейчас малыш из Черниговского района чувствует себя хорошо и даже улыбается всем, кто навещает его в палате", – добавили в медучреждении.

Ранее врачи больницы имени З. А. Башляевой оказали помощь 5-летней девочке, которая проглотила кулон во время игры. В ходе обследования врачи обнаружили украшение и извлекли его при помощи эндоскопа. После восстановления ребенка отправили домой.