Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 13:34

Общество

Врачи в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего ключ от металлической банки

Фото: телеграм-канал "Разборчивым почерком"

Врачи Раменской больницы спасли полуторагодовалого ребенка, который по неосторожности проглотил ключ от металлической банки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

В больницу мальчика доставили родители. Ребенку сразу же сделали рентген органов брюшной полости, в результате которого было выявлено, что ключ находится в желудке. При этом слизистые оболочки внутренних органов не были повреждены.

Врачи вытащили ключ с помощью эндоскопического оборудования. В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо и уже находится дома.

Заведующий детским хирургическим отделением больницы Владимир Хабалов посоветовал при попадании в организм инородного тела не пытаться вытащить его самостоятельно. Специалист призвал незамедлительно обращаться за медицинской помощью в таких случаях.

Ранее врачи городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова вытащили колпачок от ручки из слухового прохода 70-летнего пациента. Он попал туда после того, как мужчина почесал ручкой ухо во время разгадывания кроссворда.

Пациент поступил в медучреждение с подозрением на инсульт, но этот диагноз не подтвердился. Инородный предмет в его слуховом проходе обнаружил оториноларинголог.

Врачи НИИ имени Склифосовского спасли руку мужчине с редкой генетической аномалией

Читайте также


медицинаобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика