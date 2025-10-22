22 октября, 13:34Общество
Врачи в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего ключ от металлической банки
Фото: телеграм-канал "Разборчивым почерком"
Врачи Раменской больницы спасли полуторагодовалого ребенка, который по неосторожности проглотил ключ от металлической банки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
В больницу мальчика доставили родители. Ребенку сразу же сделали рентген органов брюшной полости, в результате которого было выявлено, что ключ находится в желудке. При этом слизистые оболочки внутренних органов не были повреждены.
Врачи вытащили ключ с помощью эндоскопического оборудования. В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо и уже находится дома.
Заведующий детским хирургическим отделением больницы Владимир Хабалов посоветовал при попадании в организм инородного тела не пытаться вытащить его самостоятельно. Специалист призвал незамедлительно обращаться за медицинской помощью в таких случаях.
Ранее врачи городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова вытащили колпачок от ручки из слухового прохода 70-летнего пациента. Он попал туда после того, как мужчина почесал ручкой ухо во время разгадывания кроссворда.
Пациент поступил в медучреждение с подозрением на инсульт, но этот диагноз не подтвердился. Инородный предмет в его слуховом проходе обнаружил оториноларинголог.
