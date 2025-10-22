Врачи в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего ключ от металлической банки

Фото: телеграм-канал "Разборчивым почерком"

Врачи Раменской больницы спасли полуторагодовалого ребенка, который по неосторожности проглотил ключ от металлической банки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

В больницу мальчика доставили родители. Ребенку сразу же сделали рентген органов брюшной полости, в результате которого было выявлено, что ключ находится в желудке. При этом слизистые оболочки внутренних органов не были повреждены.

Врачи вытащили ключ с помощью эндоскопического оборудования. В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо и уже находится дома.

Заведующий детским хирургическим отделением больницы Владимир Хабалов посоветовал при попадании в организм инородного тела не пытаться вытащить его самостоятельно. Специалист призвал незамедлительно обращаться за медицинской помощью в таких случаях.

Ранее врачи городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова вытащили колпачок от ручки из слухового прохода 70-летнего пациента. Он попал туда после того, как мужчина почесал ручкой ухо во время разгадывания кроссворда.

Пациент поступил в медучреждение с подозрением на инсульт, но этот диагноз не подтвердился. Инородный предмет в его слуховом проходе обнаружил оториноларинголог.