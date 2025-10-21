Московские врачи извлекли деталь от ручки из уха мужчины

Фото: 123rf.com/casanowe

Специалисты городской клинической больницы № 1 имени Пирогова избавили пациента от головокружения, достав у него из уха деталь от шариковой ручки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения в телеграм-канале.

В Центр экстренной медицинской помощи Первой градской поступил 70-летний мужчина с подозрением на инсульт. После осмотра врач-невролог не подтвердил диагноз, но обратил внимание на шаткость походки и жалобы на неспецифическое головокружение.

Пациента направили к оториноларингологу, который при осмотре обнаружил в слуховом проходе мужчины заглушку от шариковой ручки. Выяснилось, что несколько дней назад пенсионер во время разгадывания кроссворда почесал ручкой ухо и не заметил, как мелкий колпачок остался внутри.

"Врачи-оториноларингологи оперативно извлекли инородный предмет, и счастливый пациент отправился домой. Головокружение его больше не беспокоит", – рассказали в больнице.

