Московские врачи извлекли деталь от ручки из уха мужчины
Фото: 123rf.com/casanowe
Специалисты городской клинической больницы № 1 имени Пирогова избавили пациента от головокружения, достав у него из уха деталь от шариковой ручки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения в телеграм-канале.
В Центр экстренной медицинской помощи Первой градской поступил 70-летний мужчина с подозрением на инсульт. После осмотра врач-невролог не подтвердил диагноз, но обратил внимание на шаткость походки и жалобы на неспецифическое головокружение.
Пациента направили к оториноларингологу, который при осмотре обнаружил в слуховом проходе мужчины заглушку от шариковой ручки. Выяснилось, что несколько дней назад пенсионер во время разгадывания кроссворда почесал ручкой ухо и не заметил, как мелкий колпачок остался внутри.
"Врачи-оториноларингологи оперативно извлекли инородный предмет, и счастливый пациент отправился домой. Головокружение его больше не беспокоит", – рассказали в больнице.
