Московские врачи спасли девочку, проглотившую кулон

Врачи больницы имени З. А. Башляевой оказали помощь 5-летней девочке, которая проглотила кулон во время игры. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

В ходе обследования врачи обнаружили украшение и извлекли при помощи эндоскопа. После восстановления ребенка отправили домой.

Специалисты напомнили, что при проглатывании любого предмета необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Не стоит пытаться самостоятельно извлечь его, так как это может привести к осложнениям.

Родителям посоветовали проводить с детьми беседы об опасности проглатывания инородных тел. Предмет может застрять в пищеводе, нарушить проходимость кишечника и повредить стенки ЖКТ, предупредили в больнице.

Ранее в Подмосковье врачи спасли подростка, у которого взорвался телефон в кармане. Мальчик получил ожог второй степени, после чего был госпитализирован в ожоговый центр. Медики применили охлаждение, местные средства для регенерации и защиты от инфекции. По их словам, после восстановления рубцов у пациента не будет.

