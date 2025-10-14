Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане взорвался телефон

Фото: 123RF/iuphotos

В Подмосковье врачи помогли подростку, у которого в кармане брюк взорвался мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Скорую помощь вызвали 13-летнему мальчику, на котором после взрыва гаджета загорелась одежда. Ребенок получил ожог второй степени, врачи ввели ему сильнодействующие анальгетики и госпитализировали в ожоговый центр.

Операция не потребовалась. Медики применили охлаждение, местные средства для регенерации и защиты от инфекции.

По прогнозам врачей, ожогов и рубцов у подростка не будет. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

