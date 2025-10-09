Подмосковные врачи прооперировали пенсионерку с 30-летней атеромой на голове

Фото: mz.mosreg.ru

В Апрелевской поликлинике Наро-Фоминской больницы успешно прооперировали 90-летнюю женщину, которая 30 лет жила с кистозным образованием на голове. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.

Как рассказала хирург Вера Заречина, кисту удалили с первой попытки и без натяжения тканей, поэтому восстановление будет быстрым, а косметический результат – хорошим.

"Длительное существование (атеромы. – Прим. ред.) может привести к воспалению", – объяснила врач необходимость операции.

После лечения пациентка призналась, что жалеет, что не решилась на хирургическое вмешательство раньше.

