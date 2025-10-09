Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Сергиево-Посадской больницы извлекли кусок проволоки из глаза мужчины, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

В офтальмологическое отделение поступил 36-летний мужчина, который работал накануне с болгаркой. Кусок металлической проволоки отлетел и попал в переднюю камеру глаза, нанеся проникающее ранение роговице, хрусталику и радужке.

Инородное тело врачи удалили сразу, а через несколько дней провели операцию по поводу травматической набухающей катаракты, развившейся в первые дни после травмы.

"Имплантировали хрусталик и получили зрение на следующий день – 80%", – отметила заведующая офтальмологическим отделением Анастасия Натарова.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его выписали из больницы.

Ранее врачи детской больницы имени Г. Н. Сперанского спасли бронхи школьницы от застрявшей семечки. Первоклассница была доставлена в медучреждение из-за затрудненного дыхания, вызванного застрявшей скорлупой. Медики удалили гной из бронхов, а затем безопасно и малоинвазивно извлекли инородное тело с помощью эндоскопа.

