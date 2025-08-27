Московские врачи спасли женщину и ее ребенка при несовместимости крови

Фото: depositphotos/wedmov

Врачи перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Савельевой помогли беременной женщине с редким иммунным заболеванием стать мамой, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, у пациентки выявили резус-сенсибилизацию – состояние, при котором иммунитет женщины воспринимает клетки крови ребенка как чужие и борется с ними. За мамой в течение всей беременности наблюдали специалисты. По медицинским показаниям требовалось внутриутробное переливание крови. Врачи провели таких пять процедур и продлили беременность до 37-й недели.

"Женщина родила здоровую девочку, сейчас они уже дома с семьей", – добавила Ракова.

Резус-сенсибилизация может развиться у женщины с отрицательным резус-фактором в случае, если она беременна ребенком с положительным резус-фактором. Такое происходит, когда нарушается барьер между кровотоками матери и плода. В частности, при родах, выкидыше или травмах.

Если не провести профилактику, то в следующий раз, когда эритроциты ребенка попадут в кровоток матери, ее иммунитет воспримет их как чужеродные и начнет вырабатывать антитела для их уничтожения. Это может спровоцировать развитие анемии у плода и представляет риск для его здоровья.

Ранее подмосковные медики помогли 35-летней женщине с коронарной фистулой стать мамой. При данном заболевании от сосуда, снабжающего сердце кровью, отходит аномальный сосуд (фистула). Он впадает в какой-либо другой сосуд или камеру сердца, что грозит возникновением ишемии и сбоев в работе сердечно-сосудистой системы. Во время естественных родов на свет появился здоровый мальчик. Мама и ребенок уже вернулись домой.