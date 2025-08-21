Фото: depositphotos/wedmov

Подмосковные врачи спасли преждевременно родившуюся девочку весом 930 граммов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В Видновский перинатальный центр поступила 37-летняя будущая мама на 31-й неделе беременности. Из-за резкого повышения артериального давления у пациентки возникло осложнение – преэклампсия. Патология угрожала жизни плода, поэтому врачи провели экстренное кесарево сечение", – говорится в сообщении.

Упоминается, что ребенок родился с крайне низким весом, а рост составлял 34 сантиметра. Около 2 месяцев врачи отделений реанимации и патологии новорожденных следили за малышкой, а перед выпиской она прошла курс реабилитации, рассказал врач больницы Максим Новиков.

В настоящий момент девочка достигла роста 45 сантиметров и веса более 2 килограммов и уже выписана домой вместе с матерью.

