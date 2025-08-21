Московские врачи спасли женщину после падения под поезд

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина спасли женщину, которая получила тяжелые травмы после падения под поезд. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Благодаря внедрению нового стандарта экстренной помощи, открытию флагманских центров с гибридными операционными и модернизации приемных отделений больниц москвичи могут рассчитывать на максимально быстрое лечение даже в сложных ситуациях, отметила вице-мэр.

"В Боткинской больнице спасли попавшую под поезд женщину с множественными травмами. Благодаря подключению столичной скорой помощи к единому цифровому контуру московской медицины, врачи центра сразу же получили от бригады необходимые данные о состоянии пациентки и смогли подготовиться к ее поступлению", – рассказала Ракова.

Медики в короткие сроки провели диагностику, а затем лечение, которое включало в себя остановку кровотечения, малоинвазивную операцию на печени, хирургическое восстановление ключицы и вмешательство на позвоночнике. Через две недели женщину выписали под амбулаторное наблюдение.

Ранее столичные врачи спасли девушку от смертельного укуса кобры. Бригада скорой помощи доставила ее токсикологический центр НИИ имени Склифосовского, где ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После стабилизации состояния девушку перевели в больницу имени Баумана. Там ей провели операцию и применили комплексную терапию.